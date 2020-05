Kultur ist Lebensmittel. Das ist so ein Satz aus dem Standardrepertoire von Kulturschaffenden und -politikern jeglicher Couleur. Dabei vertuscht er doch eher trotzig, dass es gerade nicht so ist.

Kultur ist das, was eine Gesellschaft sich leisten will, wenn der unmittelbare Bedarf zum Überleben gesichert ist. Das Leben in einem Gemeinwesen würde auch weitergehen, wenn alle Theater, Museen, Kinos, Konzerthäuser über Nacht geschlossen würden.

Aber wie? Das Tolle der Kultur ist ja gerade, dass sie nicht zur schnöden Bedürfnisbefriedigung dient. Kant nannte die Kunst „das interesselose Schöne“. Schiller glaubte, der Mensch sei nur da Mensch, wo er spielt. Kultur ist in allen ihren Ausprägungen ein schönes, mitunter auch schreckliches Glasperlenspiel der Fantasie. Es ergreift und beseelt uns gerade deshalb, weil es von allem Nutzen so wunderbar frei ist.

Man hätte Corona erfinden müssen, um uns das so richtig spürbar zu machen. Wer etwa kürzlich die körperlich saftige „Hamlet“-Inszenierung mit Lars Eidinger im Stream geguckt hat, wer die ekstatischen Augenblicke gelungener Konzerte oder die virtuosen Pinselspuren auf Leinwänden wie in der Barock-Schau des Städtischen Museums Braunschweig nur digital erleben kann, wird irgendwann irre.

Deshalb ist es bei aller norddeutscher Biederkeit nicht so recht zu verstehen, warum die Kultur offenbar in dem 5-Punkte-Plan der Landesregierung nicht vorkommt. Die Institutionen und die Künstler haben klare Perspektiven verdient. Wer ins Autohaus und ins Restaurant darf, der sollte mit entsprechenden Einschränkungen auch ins Theater, in kleinere Konzerte dürfen. Corona bringt Trübsal hervor. Kultur als Gemeinschaftserlebnis vertreibt Trübsal. So kann die schöpferische Selbstvergessenheit des Spiels vielleicht in diesen Tagen doch Lebensmittel sein. In dem Sinne meinte Schiller: „Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.“