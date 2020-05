Marsch auf tückischem Grund

„Bei der Rückkehr zu einem Alltag in Freiheit gilt es, den Fuß vorsichtig zu setzen. Man sieht dem Untergrund nicht an, wie gut er trägt.“

Ich glaube, am Augenmaß erkennt man letztlich die Qualität eines Politikers.Franz Müntefering

Unser Land hat sich auf den Weg der Normalisierung begeben. Wirte bereiten die Öffnung vor, Tennisspieler dürfen wieder auf den Platz, die Bundesliga geht in die Wettkampfvorbereitung. Und der Unsinn mit bis zur Unkenntlichkeit verkleinerten Geschäften geht zu Ende.

Die Erleichterung ist überall spürbar: Ein Alpdruck beginnt ganz allmählich zu weichen. Und das ist dringend nötig. Mit jeder Woche wird stärker spürbar, wie sehr isolierte Kinder und Alte, kurzarbeitende Arbeitnehmer, ausgebremste Unternehmer unter der Ausnahmesituation leiden. Nicht nur der wirtschaftliche Schaden ist enorm. Der seelische ist es bei immer mehr Menschen auch.

Wie man vor diesem Hintergrund und angesichts der sehr vorsichtigen, von zahlreichen Auflagen begleiteten Lockerungen von einem „Überbietungswettbewerb der Bundesländer“ sprechen kann, bleibt rätselhaft. Mit der Entspannung an der Infektionsfront scheint bei Politik und einem speziellen Teil der Bürgerschaft die Unsitte des Schlechtredens aufzuleben. Trolle, Pöbler und Verschwörungstheoretiker sind wieder da – dieses Stück „Normalität“ hätten wir nicht so dringend gebraucht.

Bund und Länder haben ihre Unfähigkeit zum belastbaren Konsens nun zum Prinzip erklärt und scheinen ganz zufrieden damit. Die Unterschiede zwischen den Ländern haben tatsächlich ein Gutes: Sie ermöglichen den Vergleich. Wie funktioniert eine Öffnung der Gastronomie mit beschränkter Kapazität? Welche Auswirkungen hat mehr Geselligkeit auf die Infektionszahlen, die sich nicht nur in unserer Region außerordentlich erfreulich entwickelt haben?

Die Corona-Krise ist ein Gewaltmarsch auf nicht kartiertem, tückischem Gelände. Man kann den Regierungen schwerlich vorwerfen, dass sie vor sechs Wochen nicht auf dem Kenntnisstand von heute entschieden. Ob die einschneidenden Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung notwendig waren, ist eine Glaubensfrage. Die leeren Krankenhäuser dienen Anhängern beider Richtungen als Beweis. Selbst der schärfste Lockdown-Kritiker sollte aber anerkennen, dass der Mangel an Covid-Patienten die beste Nachricht ist, die sich ein Mensch wünschen kann.

Bei der Rückkehr zu einem Alltag in Freiheit gilt es, den Fuß vorsichtig zu setzen. Man sieht dem Untergrund nicht an, wie gut er trägt. Ob die Lockerungen eher dem Virus oder den schwer von der Schließung gebeutelten Branchen dienen, hängt davon ab, wie wir damit umgehen.

So wäre die Vernachlässigung der Sicherheitsabstände oder der Maskenpflicht sicher keine gute Idee: Die Gefahr, dass so viele Menschen schwer krank werden, so dass ihnen unser Gesundheitssystem nicht helfen kann, ist längst nicht gebannt. Man muss da noch gar nicht auf die ominöse „zweite Welle im Herbst“ warten.

Selbst wenn es stimmen sollte, dass Covid-19 mit einer schwereren, in der Regel nicht lebensbedrohlichen Grippe zu vergleichen sei, wie Kritiker glauben: Es wäre doch reichlich zynisch, würde man daraus die Forderung nach einem Ende aller Einschränkungen ableiten. Die Gesellschaft schuldet älteren Menschen und solchen mit Vorerkrankungen besondere Fürsorge und Solidarität. Covid-19 bedroht sie massiv. Das ist eine Tatsache, an der nichts vorbeiführt. Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, warum Senioren und Pfleger nicht systematisch getestet werden. Es würde Sicherheit schaffen und Angst beseitigen.

Klar ist auch: Die Kunden entscheiden, ob die Lockerungen den Läden, den Restaurants und Cafés, den Kulturschaffenden und allen anderen Ausgebremsten eine Chance verschaffen. Sollten etwa die Geschäfte leer und selbst die beschränkten Restaurantplätze freibleiben, wird es für viele Betriebe nach der langen Durststrecke eng. Wer einen lebendigen Handel und eine vitale Gastronomie haben will, der darf in den kommenden Wochen nicht wegbleiben, auch wenn Maske und Sperrstunde auf den Spaßfaktor schlagen.

Viele warten sehnlich auf Entlastung. So dürfen Fitnessstudios trotz ihrer unbestreitbar positiven Gesundheitswirkung nicht öffnen. Es wäre sehr zu wünschen, dass Niedersachsen die Stufen 4 und 5 seines Normalisierungsplans sehr bald mit einem Datum versieht.

Klarheit tut Not. Nur scheint mit der Lockerung leider auch die Neigung wieder zuzunehmen, wichtige Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben. Am Ende dieser Woche gibt es kein klares Signal, dass der Autoindustrie – und damit unmittelbar wie mittelbar einem großen Teil der Wirtschaft – in einer bedrohlichen Absatzkrise geholfen werde. Das verlängert den Stillstand, verbreitert die Schneisen, die Corona in Deutschlands wichtigste Branche schlägt und bremst sogar noch die Kaufentschlossenen. Darin liegt Gefahr.

Die Gegner einer Prämie über die Breite des Produktspektrums übersehen, dass es hier nicht um mittel- und langfristig wirkende Umwelt- und auch nicht um die reine Lehre der Ordnungspolitik geht. Hier geht es um Soforthilfe, damit nicht tausende von Arbeitsplätzen verloren gehen.

Man soll nicht die gesamte politische Klasse für ihren skurrilsten Teil in Haftung nehmen. Aber Norbert Walter-Borjans, Vorsitzender der Arbeitnehmerpartei SPD, setzte der Debatte die Krone auf. Er empfahl den Autofirmen, sie sollten „zuerst einmal auf die satten Gewinne der vergangenen Jahre zurückgreifen“. So redet einer, der vom kapitalfressenden Kraftakt des Umbaus der Autoindustrie nichts weiß und übersieht, dass die Existenz von Arbeitern und Angestellten auf dem Spiel steht. Er sollte mal mit seinen Parteifreunden in den Betriebsräten reden.