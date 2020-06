Klima schlägt Corona

Viele VW-Mitarbeiter dürften es als weiteren Schlag ins Gesicht empfinden: Die Bundesregierung hat Kaufprämien für moderne Verbrenner eine Absage erteilt. Diesmal ist das Kabinett standhaft geblieben gegenüber der nach wie vor so mächtigen Autoindustrie. Dabei hatten die Hersteller wieder einmal mit einem Stellenabbau gedroht.

Vor dem fürchtet sich nun bestimmt mancher Mitarbeiter aus unserer Region. Doch die Entscheidung, in der Corona-Krise nur die E-Mobilität staatlich zu fördern – stärker als ohnehin schon –, ist richtig. Langfristig ist zu hoffen, dass sie sogar Arbeitsplätze sichert.

Denn die Klima-Krise ist wegen der Corona-Pandemie nicht beendet, im Gegenteil. Die Gefahr ist derzeit groß, dass sich in der aktuellen Not der Wirtschaft deren Interessen wieder stärker gegenüber den ökologischen durchsetzen, als zuletzt zu hoffen war. Umso wichtiger ist zu dieser Stunde das Signal der Regierung, die Klimaziele nicht aufzugeben. Zwar schonen auch moderne Diesel und Benziner die Umwelt, doch weltweit haben E-Autos bereits ihren Siegeszug angetreten. Es ist auch im Interesse von Volkswagen, dass sich dieser trotz Corona fortsetzt, schließlich pumpen die Wolfsburger Milliarden in die Elektromobilität. Sie brauchen die Technik allein wegen der strengeren Abgas-Vorschriften der EU – die spätestens seit dem Diesel-Skandal trotz der historischen Krise nicht daran rütteln dürfte.

Das Glück im Unglück: Wenn VW Stellen abbaut, fallen die Betroffenen in der Regel vergleichsweise weich. Vor Entlassungen muss sich bisher keiner fürchten. Mittel- und langfristig könnte zwar die Zahl dieser wertvollen Arbeitsplätze in unserer Region sinken. Viel dramatischer wäre jedoch der Wohlstandsverlust, wenn sich die E-Autos weltweit durchsetzen und die Wolfsburger in den nächsten Jahren doch keine Antwort darauf hätten. Im Moment stehen ihre Chancen gut.