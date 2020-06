Aufbruch jetzt!

„Die Menschen gehen Einkaufen wie zum Fischen; sie wollen sehen, wie groß der Fisch ist, den sie mit dem kleinsten Köder fangen können.“ Henry Ward Beecher

Langsam füllen sich die Städte wieder. Man merkt es auf den Zufahrtsstraßen, man sieht es in den Geschäften und in immer mehr Büros. Ganz allmählich macht sich Erleichterung breit: Erfreuliche Nachrichten, wie die vom vorerst coronafreien Braunschweig nehmen viel Angst aus unseren Gemütern. Selbst Auslandsreisen sind wieder möglich.

Für die Entwarnung ist es zu früh. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth spricht aus gutem Grund von „zerbrechlicher Sicherheit“. Vorsicht bleibt die Mutter der Corona-Bekämpfung. So unbeliebt die Masken sind, vor allem bei Temperaturen an der 30-Grad-Schwelle – man akzeptiert sie als notwendiges Übel, wie man den Pieks beim Arzt hinnimmt. Hoffentlich vergessen sie auch auf der Schinkenstraße auf Malle nicht, dass Sangria kein Zaubermittel gegen Viren ist.

Ob der Lockdown nun zu früh oder gerade richtig kam, ob er eine klug überlegte Notwendigkeit war oder eine maßlos überzogene Panikreaktion, wird in den Familien und den endlich wieder auflebenden Gaststätten heiß diskutiert. Die wahrscheinlichste Antwort auf diese Glaubensfrage ist doch wohl: Dass das Corona-Virus schlechte Konjunktur hat, ist der Lohn der Arbeit unseres Gesundheitssystems – und der Disziplin von uns allen. Wo diese Disziplin fehlte, ging es furchtbar schief: Die Ausbrüche in Göttingen und Rheda-Wiedenbrück sind eine Mahnung.

Für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft kommt es jetzt darauf an, der Gefahr entschlossen und den Chancen offen zu begegnen. Fatal wäre, wenn die Lähmung fortdauern würde, obwohl ihr Auslöser dramatisch an Kraft verloren hat. Gerade Gastronomie und Handel brauchen jetzt die bewusste Entscheidung ihrer Kunden; Restaurantbesuch oder Kauf werden in diesen Tagen zu einem Akt der Solidarität. Dass die Bundesregierung in ihrer Fixierung auf vermeintliche Gerechtigkeit ausgerechnet bei der Konsumförderung Instrumente mit hohem Streuverlust gewählt hat, ist ein Fehler. Aber Klagen hilft nicht, man muss aus drei Prozent Mehrwertsteuer das Beste machen.

In einer solchen Situation werden Zeichen des zupackenden Engagements wichtiger denn je. Nein, hier ist nicht Philipp Amthor gemeint, der ein wenig aussieht wie Supermans Alter Ego Clark Kent, aber keineswegs durch übermenschliche Kräfte auffällt. Solche Abräumer braucht kein Mensch. Es geht um Leute, die mutige, abgewogene Entscheidungen treffen, von denen alle etwas haben.

Die Ansicht von Süden des geplanten Objekts. Foto: Volksbank BraWo

Die Wolfsburger Investition der Volksbank Brawo ist so ein Fall. Die Genossenschaftsbank steckt Geld und Kraft in die Neuschaffung eines wichtigen Teils des Einzelhandelsstandortes. Wo gerade noch der Zahn der Zeit ungestört nagte, soll in der Nachbarschaft des Rathauses und des Einkaufszentrums City-Galerie ein Rahmen für Einzelhandel und Wohnen entstehen, wie es ihn in dieser Qualität in Deutschland nur selten gibt.

Ist Ihnen das zuviel der Investorenlyrik? Nun, der Entwurf des Düsseldorfer Architekturbüros Structure Lab ist tatsächlich spektakulär. Er könnte Wolfsburgs zentraler Achse, der Porschestraße, eine Brücke zum Science-Center Phaeno, dem Designer-Outlet und der Autostadt schenken. Und er würde der Innenstadt Wolfsburgs dringend benötigten Schub geben.

VW-Chef Herbert Diess hatte sich für den Hauptsitz des des weltgrößten Autobauers mehr Frische gewünscht. Die „Brawo Arkaden“ wären nicht die schlechteste Antwort. Klar ist, dass Wolfsburg zusätzlichen Glanz brauchen kann, wenn es seinen Weg von der grauen Maus zur kleinsten Weltstadt weitergehen will. Und nur mit hoher Standortqualität wird es die Fachleute locken, die zum Nutzen der ganzen Region die digitale Revolution vorantreiben sollen. Die wissen den Reiz des Berliner Kiez oder die barocke Opulenz Münchner Lebensart zu schätzen.

Es wäre kein Wunder, wenn das Projekt außerhalb Wolfsburgs mit gemischten Gefühlen beobachtet würde. Der Einzelhandel steht unter Druck, Verdrängungswettbewerb ist an der Tagesordnung, zweitklassige Lagen leiden wie der vom Klima gebeutelte Wald im Harz. Das Schicksal von Karstadt-Kaufhof ist zwar in erster Linie das Resultat schlechten Managements über Jahrzehnte, verschärft aber den Kriseneindruck. Man könnte vermuten, dass die Mittelstädte zusätzliche Probleme bekommen, wenn die Großstadt Wolfsburg aufrüstet. Auch das sieggewohnte Braunschweig mit seinem florierenden Schloss mag mögliche Veränderungen der Kaufkraftströme analysieren. Nur: Festklammern am Besitzstand führt zum Verlust.

Die weitaus gefährlicheren Wettbewerber sind die Internet-Konzerne. Sie sind Profiteure der Pandemie, wie die Mitarbeiter der Paketdienste bezeugen können. Und sie graben der Pflanze des innerstädtischen Handels so viel Wasser ab, dass sie vertrocknen könnte.

Wer das verhindern will, muss sich bewegen. Er muss investieren. Muss Investitionen positiv begleiten, wie es Wolfsburgs OB Klaus Mohrs tut. Darf nicht jeden verkaufsoffenen Sonntag zum Sündenfall wider religiöse und Arbeitnehmerrechte stilisieren. Und sollte sich von einem solchen Projekt motiviert fühlen, an seinem Standort noch leidenschaftlicher um die Kunden zu werben. „Kauft regional“ ist ein Appell, der fruchtet, wenn die Leistung stimmt.

Es ist ein banaler Satz, aber er stimmt: Konkurrenz belebt das Geschäft. Und den Städten hilft alles, was den Käufern gute Alternativen zum Internethandel gibt. Erst recht nach Corona. Freuen wir uns also über gute Nachrichten. Sie beeinflussen die Stimmung im Land und könnten wesentlichen Einfluss auf das Tempo nehmen, mit dem wir aus der Corona-Krise fahren.