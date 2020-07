Das falsche Vorbild

„Die Akteure in Wolfsburg müssen ihre Lust an öffentlichen Scharmützeln in den Griff bekommen.“

Es ist ein bisschen so wie in der Schule. Auch bei Volkswagen ist der Sommerurlaub jedes Jahrs aufs Neue eine Zäsur. Das erste Halbjahr, diesmal schwer getrübt von Coronapandemie und allerlei anderem Unbill, kann abgehakt werden. Im Rest des Jahres soll und muss es besser werden. Zwischendurch wird trotz allem Urlaub gemacht – in Zeiten wie diesen möglichst ohne Flugreise und am besten in heimischen Gefilden.

Für deutsche Automanager wie Volkswagen-Chef Herbert Diess bietet sich Grünheide südöstlich von Berlin an. Doch das, was Diess von der Autobahn 10 aus zu sehen bekommt, wird ihn nicht in Urlaubsstimmung versetzen. Eher kriegt er den Manager-Blues. In Grünheide wird derzeit der Kiefernwald für die Gigafactory des US-Unternehmers Elon Musk gerodet. Musk baut dort seine Tesla-Elektroautos und Batterien. Dass der Selfmade-Milliardär aus den USA, der auch den Mond wirtschaftlich und touristisch erschließen möchte, für grenzenlosen Technikoptimismus und ungebremsten Unternehmergeist steht, hat auch viel mit deutschen Führungskräften wie Diess zu tun, die Diener vieler Herren sein müssen. Der Lenker des Wolfsburger Auto-Imperiums hält Tesla und damit Musk für das Maß aller Dinge. Mit dem Schwenk zu Elektromobilität und Digitalisierung hat er den Konkurrenten stark gemacht – und das momentane Kerngeschäft von Volkswagen geschwächt. Dabei taugt Tesla ganz und gar nicht als Vorbild für Volkswagen.

Fürs Erste wäre schon viel gewonnen, wenn die Akteure in Wolfsburg ihre Lust an öffentlichen Scharmützeln in den Griff bekämen. Die münden verlässlich in Personalrochaden, die in der Außenwahrnehmung den propagierten Kulturwandel ad absurdum führen. Zu wünschen ist, dass dieser so unterhaltsame Konzern jetzt zur Abwechslung einfach mal Langeweile produziert.