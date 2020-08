Punktsieg Löwenstadt

Der Braunschweiger Glutofen hat einen neuen Star aus der Region gebacken. Schon unter diesem Gesichtspunkt waren die deutschen Leichtathletikmeisterschaften unter Corona-Bedingungen ein Erfolg. Mit seinen 10,09 Sekunden über 100 Meter ließ Deniz Almas vom VfL Wolfsburg das Geschmäckle über die angeblich langsame Bahn im Eintracht-Stadion und insgesamt nur mittelmäßige Leistungen verstummen.

Die große Hitze über der Hamburger Straße löste am Samstag die über allem schwebende Pandemie-Debatte als Gesprächsstoff Nummer eins fast ab, die Kommentare der Athleten fokussierten sich auf das Eigentliche – ihren Sport und ihre Leistung. Gut so. Ein Zeichen der ersehnten neuen Normalität in Krisenzeiten, zu der aber auch gehörte, dass nach erschwerter Vorbereitung eben nicht lauter Bestleistungen purzelten und dass ohne Zuschauer eine traurige Stimmung herrschte.

Dennoch: Fußball, Basketball, jetzt die Leichtathletik – der deutsche Sport hat mit seinen Titelkämpfen unter strengen Hygienebestimmungen international gepunktet. Braunschweig hat es mit möglich gemacht und darf stolz sein.

Diese deutsche Meisterschaft mit ihren besonderen Erschwernissen wird in die Geschichte eingehen, und die Löwenstadt darf ja nächstes Jahr noch die richtigen Meisterschaften ausrichten mit vollen Rängen und Olympia-Qualifikation. Hoffentlich.

Der Deutsche Leichtathletikverband hat vor allem wirtschaftlich profitiert, weil er seine Sponsoren befriedigen konnte. Aber er bleibt auch der einzige Verlierer dieser historischen Tage von Braunschweig. Denn dass ausgerechnet einige der größten Stars den Riesenaufwand ihres Verbandes und die große Fernsehpräsenz nicht mit ihrer Teilnahme würdigten, ist ein Imageschaden, an dem die Leichtathleten noch zu knabbern haben dürften.