„Die IT-Firmen sind fast von heute auf morgen von der Suche nach Fachkräften in die Kurzarbeit gerutscht.“

IT-Dienstleister in der Krise: Mitgefangen

Vor der Corona-Krise waren Software-Entwickler und IT-Dienstleister in einer komfortablen Lage: Aufträge mussten sie teilweise ablehnen, weil sie keine freie Kapazitäten hatten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise bei ihren Kunden hat aber die Situation der IT-Branche einmal auf links gekehrt: Sie sind fast von heute auf morgen von der Suche nach neuen Mitarbeitern in die Kurzarbeit gerutscht. Die, die sich in besonders große Abhängigkeit von nur einem Kunden – VW – begeben haben, haben lange profitiert, nun leiden sie aber umso stärker unter dem Einbruch der Autoindustrie. Sie sind mitgehangen und mitgefangen.

