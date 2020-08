Es ist gut, dass die Landesregierung flexibel auf die Infektionslage reagiert. Und es ist auch gut, dass sie dem Schutz der Gesundheit aller Niedersachsen einen sehr hohen Stellenwert einräumt. Aber zugleich müssen die Entscheidungen nachvollziehbar bleiben. Zudem müssen sie so verständlich und rechtzeitig kommuniziert werden, dass Unternehmen, die ohnehin schon extrem gebeutelt sind, nicht noch einen Extra-Tritt vors Schienbein bekommen. Das Hygienekonzept für die Jobmesse sieht vor, das sich maximal 286 Personen zeitgleich in der VW-Halle aufhalten. Alle müssen sich registrieren. Maskenpflicht und Abstandsregel gelten sowieso. Damit ist ausreichend Sicherheit gewährleistet – sogar mehr als beispielsweise in überlaufenen Baumärkten. Warum diese Messe nach jetzigem Stand dennoch nicht stattfinden darf, erschließt sich nicht. Es sind leider solche Entscheidungen, die den Frust über die zum Großteil wichtigen und sinnvollen Corona-Regeln schüren.