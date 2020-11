Während coronabedingt das Fahrrad oder auch das eigene Auto gefragt sind, legt Niedersachsens Koalition ein U-21-Freizeitticket vor.

Zum günstigen Monatstarif können junge Leute dann in Nahverkehrszügen nach Herzenslust unterwegs sein – allerdings in der Woche erst ab 14 Uhr. Schon diese Einschränkungen zeigen, dass es eher um eine Ergänzung von Nahverkehrstarifen geht als um den großen Wurf. Doch der ist ohnehin kaum zu erwarten – schon wegen hoher Kosten. Gegen Träume vom freien Einstieg in Bus und Bahn – ohne Frage eine schöne Sache – stehen schnöde Realitäten wie die schon jetzt oft niedrigen Kostendeckungsgrade vieler Verkehrsunternehmen. Auch regionale günstige Schüler- und Azubitickets flächendeckend einzuführen, wie es Niedersachsen anstrebt, wird harte Verhandlungen mit sich bringen.

Unerlässlich aber ist das, was in einem weiteren Schritt auf den Tisch soll: ein Angleichen des Tarifdschungels. Zu lange galt, dass sich der Fahrgast des Bedürfnissen des jeweiligen Verkehrsverbundes anzupassen hat: komplizierte Preisstruktur, wenig Service, fehlende Koordination. Doch da ist viel in Bewegung. Auf diesem Weg müssen die Unternehmen weitergehen – zusammen mit der Politik. „U21“ kann und wird da nicht das letzte Wort sein. Doch die Kosten sind immer da – auch im angeblich „kostenlosen“ ÖPNV.