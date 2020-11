Die Beschäftigten des Nutzfahrzeug-Herstellers MAN – insbesondere die in Salzgitter – sind ausgesprochen erfahren, wenn es um schlechte Nachrichten geht. Das Werk Salzgitter hat in den vergangenen Jahren viele Umbrüche erlebt. Immer ging es um Stellenabbau und die Verlagerung von Produktionsteilen.

Die aktuelle Diskussion um die Zukunft des Unternehmens im Allgemeinen und des Werks Salzgitter im Besonderen hat jedoch eine neue Qualität erreicht. Die Kündigung der Beschäftigungssicherung wird nicht nur von Arbeitnehmervertretern strategisch als Tabubruch bezeichnet, sondern von vielen Mitarbeitern tatsächlich so empfunden. Sie haben in den vergangenen Jahren all die Umbrüche erlebt, gestaltet, ermöglicht – nun ist ihre Zukunft erneut ungewiss. Das sorgt für ein mieses Gefühl: Es geht um Existenzen von Menschen und ihren Familien. Und das in Corona-Zeiten, und das kurz vor Weihnachten.

Dass die Arbeitnehmervertreter die Verhandlungen nun unterbrochen haben, ist ein legitimes Instrument, um Druck aufzubauen. Gleichwohl sind Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter in der Pflicht, schnellstmöglich die Gespräche wiederaufzunehmen. Schweigen führt zu keinem Ergebnis und verlängert die Ungewissheit der unmittelbar Betroffenen. Was sie benötigen, sind Klarheit und Perspektive.