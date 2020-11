Das Leben im Ausnahmezustand ist Routine geworden – daran gewöhnen möchte ich mich dennoch nicht. Wie sicherlich viele von Ihnen hoffe auch ich darauf, dass uns die Umstände zumindest das Weihnachtsfest im Kreise der Familie gestatten mögen. Ein Stück Normalität in einem Jahr, in dem so wenig normal war.

2020 ist ein Jahr, in dem wir auf vieles verzichten müssen – nicht jedoch auf den Zusammenhalt. Auch wir möchten unseren Beitrag dazu leisten. Unsere Mitarbeiter*innen erhalten in diesem Jahr anstelle der abgesagten Weihnachtsfeiern Gutscheine, mit denen sie Einzelhandel und Gastronomie unterstützen können. Heute starten wir zudem die Aktion „Mit VEREINter Energie“, mit der wir uns bei 25 Vereinen aus der Region mit je 1000 Euro für ihr Engagement bedanken. Gerade jetzt sind Menschen für uns Mutmacher, die mit persönlichem Einsatz vorangehen und sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren. Ihnen gilt mein größter Respekt. Sicherlich kennen auch Sie solche Menschen oder engagieren sich selbst. Falls ja: Bewerben Sie sich unter www.bs-energy.de/vereint. Braunschweig macht weiter! Und das gibt Mut. Julien Mounier ist Vorstandsvorsitzender von BS Energy.