Der Scheuer als Schupo

Wenn einer mal nicht weiterweiß, dann veranstaltet er einen Aktionstag. Verkehrsminister Andreas Scheuer rief zur verschärften Kontrolle, ob die Kunden von Bahn und Bus denn ihrer Maskenpflicht nachkämen. Warum auch nicht, werden Sie vielleicht sagen. Die Maske ist nach herrschender Auffassung der Wissenschaft ein wichtiger Helfer gegen die Virusverbreitung, und ein paar Unbelehrbare gibt es ja immer. Damit hätten Sie recht. Nur: Gegen bewusste Maskenverweigerer hilft ein Aktionstag so gut wie jährliches Zähneputzen gegen Karies. Kontrolle der Widerstrebenden lebt von der Konsequenz, mit der sie betrieben wird.

Ein Aktionstag hätte dann Sinn gehabt, wenn es darum gehen würde, das Thema in die Köpfe der Kundschaft zu bekommen. Aber es ist glücklicherweise auszuschließen, dass in Deutschland mehr als zwölf Menschen leben, die von ihrer Maskenpflicht nichts wissen. Das Problem ist, dass Maskenverweigerer und Ordnungshüter nicht in regelmäßigen Kontakt kommen. Daran hat der Aktionstag nicht das Geringste geändert.

Beide Tatsachen machen aus dem Masken-Aktionstag einen weiteren sogenannten „echten Scheuer“, definiert durch Aktionismus, geringe Reflexionstiefe und das starke Bedürfnis des Initiators, mit Bild in der Zeitung zu stehen, vorzugsweise nicht im Zusammenhang mit Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages.

Der ärgerlichste, weil für die ihm übertragenden Aufgaben schädlichste Bundesminister seit dem infernalischen Energiewende-Duo Rösler/Röttgen, bewies mit dieser PR-Maßnahme einmal mehr, dass ihm Augenmaß fehlt. Und er strapazierte die Toleranz der überwältigenden Mehrheit der Bürger, die in Bus und Bahn verantwortungsbewusst Maske tragen – und zwar ganz ohne Abteil-Besuch von Schupo Scheuer.