Corona regiert, die Politik reagiert: Angesichts der hohen Zahl der Neuinfektionen hat sich nun auch Niedersachsen dazu entschlossen, statt des Prinzips Hoffnung doch besser aufs Handeln zu setzen.

Zwar hob Ministerpräsident Stephan Weil auch am Donnerstag noch einmal die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in Niedersachsen hervor. Angesichts von fröhlichem Glühwein-Hopping und dem weitgehenden offiziellen Freibrief für Weihnachts- und Silvesterbesuche wären diese Zahlen früher oder später aber wohl steil in die Höhe geschossen.

Dass der Jahreswechsel 2020/2021 anders werden muss als gewohnt, diese Erkenntnis ist nun auch in der Landesregierung angekommen. Das Zurückdrehen von Lockerungen war unvermeidlich. Und auch Appelle reichen nicht. Genau wie die erste Corona-Welle hat die Politik auch die zweite gründlich unterschätzt. Ohne den Weckruf der Wissenschaftler von der „Leopoldina“ hätte das Krisenmanagement light vielleicht noch länger gedauert. Die Kanzlerin hat früh gewarnt – wie man sieht zu Recht. Von einem harten Lockdown sind die Regeln für die Feiertage im übrigen immer noch deutlich entfernt. 2021 werde besser als das laufende Jahr, hat Weil in Aussicht gestellt. Das mag so sein. Aber eine Entspannung der Lage wird wohl eher der nächste Sommer bringen als die Politik.