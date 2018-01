Noch ein Brandsatz im Finanzamt

Die Polizei ermittelt nach der Entdeckung von zwei Brandsätzen im Finanzamt in Hannover. Nach dem Fund eines Brandsatzes am Freitagmittag (wir berichteten) hat die Polizei am Samstag einen weiteren verdächtigen Gegenstand in dem Gebäudes entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen sei davon auszugehen,...