Mutmaßlicher Täter wird nach Überfall gestellt

Bad Grund Nach dem Überfall auf eine Sparkasse in Bad Grund ist ein mutmaßlicher Täter geschnappt worden. Der 60-Jährige sitzt in U-Haft. Er soll mit einem Komplizen am Freitagmittag einige Tausend Euro erbeutet haben. Die maskierten und bewaffneten Räuber verletzten eine Angestellte und eine Kundin durch...