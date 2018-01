Viel Schnee auf Wurm- und Sonnenberg

Nach dem Andrang zwischen Weihnachten und Neujahr hatten die Braunlager, St. Andreasberger und Hohegeißer am vergangenen Wochenende Zeit zum Durchatmen. Weder am Wurmberg noch in den Ortslagen oder am Sonnenberg war die Resonanz an Tagestouristen und Urlaubern trotz Feiertags im benachbarten...