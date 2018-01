Plädoyers im Prozess gegen Ex-Landvolk-Chef verschoben

Verden Die Plädoyers im Prozess gegen einen ehemaligen Chef des Landvolks Diepholz haben sich verzögert. Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollen diese nun am Dienstag halten, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Verden am Montag. Ein Urteil könnten die Richter möglicherweise noch am selben Tag verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Untreue vor. Er soll zum Nachteil des Landvolks über eine Tochtergesellschaft des Vereins unbefugt hohe Überweisungen veranlasst haben, darunter eine Spende von einer Million Euro an die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft.

Wegen Beihilfe ist ein früherer Mitarbeiter des Landvolks mitangeklagt. Die Kammer hatte am Montag darauf hingewiesen, dass bei ihm auch eine Verurteilung wegen Unterlassens infrage komme. Daraufhin erklärte die Verteidigung, ihr Plädoyer auf den nächsten Verhandlungstag verschieben zu wollen. (dpa)