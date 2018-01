Psychiater wechselte nach Tests an Heimkindern ins Ministerium

Die Einfahrt zur Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wunstorf . Niedersachsen lässt mögliche Medizinversuche an Heimkindern in den Nachkriegsjahrzehnten wissenschaftlich untersuchen. Foto: Holger Hollemann/dpa

Der für Medizinversuche an Heimkindern in der Wunstorfer Jugendpsychiatrie maßgeblich zuständige Mediziner ist anschließend 15 Jahre lang Psychiatriereferent im niedersächsischen Sozialministerium gewesen. Damit führte er die Aufsicht über die damaligen Landeskrankenhäuser, in deren Kinder- und Jugendpsychiatrien die umstrittenen Arzneitests vorgenommen wurden, berichtete der NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Offen sei, ob der Mediziner im Ministerium Versuche gedeckt oder diese auch voran getrieben habe. Das Sozialministerium, dass die Medizinversuche in den Nachkriegsjahrzehnten wissenschaftlich aufarbeiten lässt, nahm zur Rolle des Mannes zunächst keine Stellung. dpa