A2: vier Unfälle an einem Tag

Viermal hat es auf der A 2 am Dienstag gekracht. Am frühen Morgen sind im Westen zwischen Lehrte und Hannover-Herrenhausen zwei LKW ineinander gefahren, Verletzte gab es nicht.

Einen Stau gab es am frühen Vormittag auf der A 2 bei Helmstedt: In Richtung Berlin ging es laut News38 nur schleppend voran. Ein LKW habe einen Reifen verloren, ein nachfolgender Laster sei über die Reifenreste gefahren und habe seine Ölwanne aufgerissen. „Aufgrund der Witterung verteilte sich der Ölfilm auf alle drei Fahrspuren“, äußert sich die Autobahnpolizei Börde.

Während dort die A 2 schnell gereinigt und wieder freigegeben wurde, gab es erneut einen Grund für Stau: Dort hat es bei Helmstedt einen Auffahrunfall gegeben. Braunschweigs Polizeisprecher Joachim Grande teilt mit, dass die Feuerwehr vor Ort ist, um ausgelaufenen Betriebsstoffe aufzunehmen.

Gegen 12.20 Uhr soll die Fahrbahn laut News38 wieder frei gewesen sein. Schon kam aber um kurz nach 12 Uhr die nächste Meldung rein: wieder bei Lehrte, diesmal bei Kilometer 199 in Richtung Hannover.

Seit Ende September wird auf der A2 zwischen der Anschlussstelle Hämelerwald und der Abfahrt Lehrte-Ost der Mittelstreifen erneuert. Eigentlich sollte die Baustelle Mitte Dezember abgebaut werden. „Die Kampfmittelsondierung hat zu einer Verzögerung geführt“, sagt Friedhelm Fischer, der zuständige Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, unserer Zeitung. Ende Januar soll die Baustelle verschwunden sein.

Wegen der vielen Unfälle auf der A 2 ist der Unmut bei vielen Bürgern groß. Wie bereits berichtet, fordert Niedersachsens ehemaliger Verkehrsminister Jörg Bode und stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag: „An sensiblen Stellen muss 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gearbeitet werden.“ Sensibel ist die Stelle allemal. „Grundproblem ist der exorbitant hohe Schwerlastanteil auf der A2“, erklärt Dr. Tobias Wermuth, Geschäftsführer der Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH in Braunschweig. Selbst bei drei Spuren sei die Autobahn mehr als ausgelastet. Für die Erneuerung der Mittelschutzplanke ist derzeit aber zwischen Anschlussstelle Hämelerwald und Abfahrt Lehrte-Ost die linke Spur in beide Richtungen gesperrt. „Einfahrten in Baustellen sind immer besonders problematisch“, sagt Wermuth.