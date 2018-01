Noch drei Monate bis zur Landesgartenschau in Bad Iburg

Das Schloss und Kloster Iburg ist von der Baustelle der Landesgartenschau aus zu sehen. Die Ausstellung beginnt in knapp drei Monaten und geht vom 18. April bis 14. Oktober 2018. Erwartet werden mindestens 500 000 Besucher. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Die lange Zeit umstrittene Landesgartenschau in Bad Iburg nimmt drei Monate vor dem Start Gestalt an. Die Bauarbeiten im Waldkurpark laufen auf Hochtouren, sagte Sprecherin Imma Schmidt. „Die Struktur kann man schon sehen.“

Die 10 000-Einwohner-Stadt am Teutoburger Wald will bei der Gartenveranstaltung die Verbindung von Stadt und Natur sinnlich erlebbar machen. So lasse sich vom gut 600 Meter langen Baumwipfelpfad von jedem Punkt aus das Schloss auf dem Schlossberg sehen. Der Kurort nutzt die Gartenschau, um sich städtebaulich und vom Kurkonzept her zu modernisieren. „Erholung im Wald“ ist das Motto des Bades.

Schmidt spricht von einem „Kneipp-Relaunch“: Hinter der Wasserkur-Philosophie des 19. Jahrhunderts verberge sich ein hochmoderner Ansatz für eine stabile Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden. Kneipp sei eine Art deutsches Ayurveda, sagt Schmidt. So stelle die Landesgartenschau zum Beispiel die Kräuter und die heilenden Wirkungen von Pflanzen heraus. Auch Angebote zum Waldbaden soll es geben - Eintauchen in die Waldatmosphäre und dabei Stress abbauen - heute auch bekannt unter dem Namen „Shinrin Yoku“.

Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen unter anderem ein Zauberwochenende Ende Juni, das Niedersächsische Chorfest im August und ein Konzert der Bigband der Bundeswehr im September. Dabei sollen sich auch die Nachbarn aus Nordrhein-Westfalen angesprochen und eingeladen fühlen, denn die Landesgrenze führt direkt am Gartenschaugelände vorbei. Die Planer hoffen auf Gäste aus dem Osnabrücker Land, Ostwestfalen-Lippe, dem Münsterland, dem Rhein-Ruhrgebiet, Bremen, Hannover und den Niederlanden.

Eigens für die Landesgartenschau wird auch der seit langem brachliegende alte Bahnhof von Bad Iburg wiederbelebt. Zum Start der Veranstaltung soll die alte Trasse der Teutoburger-Wald-Eisenbahn wieder vom münsterländischen Lengerich aus befahrbar sein. Eisenbahnvereine aus der Region wollen die Kurstadt zur Gartenschau von Osnabrück und Lengerich aus anfahren.

3,5 Millionen Euro fließen in Städtebaumaßnahmen, die auch Teil der Landesgartenschau sind - darunter sind 1,1 Millionen EU-Mittel. Der Haushalt von 7,3 Millionen Euro soll durch Eintrittskarten, Lizenzen und Sponsoring finanziert werden. Das Ziel sind mindestens 500 000 Besucher.

Um ein Haar hätte es die Landesgartenschau in Bad Iburg gar nicht gegeben, denn trotz eines Mehrheitsbeschluss des Rates, sich für die Landesgartenschau zu bewerben, verweigerte der Rat zu Beginn der Planungsarbeiten vor drei Jahren seine Zustimmung zu Finanzmitteln. Erst ein Bürgerentscheid Ende 2015 machte den Weg für die Landesgartenschau frei.