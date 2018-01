Pro-kurdische Demo verläuft in Braunschweig friedlich

Braunschweig Etwa 300 Teilnehmer sind am Mittwochnachmittag durch die Braunschweiger Innenstadt gezogen. Vor dem Braunschweiger Schloss sei es friedlich, teilt die Polizei mit. Auch in Hannover wurde demonstriert. Eine pro-türkische Demonstration und eine Gegendemonstration von Kurden sind in Hannover am Mittwoch friedlich verlaufen. Auf beiden Seiten seien jeweils rund 150 Menschen durch die Innenstadt gezogen, sagte ein Polizeisprecher. Kurden hatten für Mittwoch auch in Bremen eine Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien angekündigt.

Am Montag war es bei einer Protestaktion am Flughafen Hannover zu Rangeleien gekommen. Rund 70 kurdische Demonstranten, die am Abflugterminal demonstriert hatten, hatten sich Fluggästen eines Turkish Airlines-Fluges entgegen gestellt. Gegen etwa 20 Kontrahenten setzte die Polizei zum Teil Pfefferspray ein, um sie voneinander zu trennen. (goe/dpa)