Semesterstart an den Universitäten – Studentenzahlen stabil

Im Sommersemester starten zahlreiche Studenten in Studium an Hochschulen in Niedersachsen. Foto: Archiv

Bremen An der Universität Göttingen nehmen im April rund 1200 Studenten ein Studium auf. Auch in anderen Orten Niedersachsens ist die Bewerberzahl stabil.

Die meisten Studenten fangen ihre Hochschulausbildung im Wintersemester an. Doch auch zum Sommersemester bieten die Universitäten Einstiegsmöglichkeiten für den akademischen Nachwuchs. In Niedersachsen und Bremen blieben in diesem Frühjahr die Zahlen überwiegend stabil. An der Universität in Göttingen nehmen Anfang April nach den ersten Zahlen rund 1200 Studenten ein Studium auf. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur an verschiedenen Hochschulstandorten zeigt, dass die Fächer Betriebswirtschaftslehre und Informatik bei Studierenden hoch im Kurs stehen. dpa