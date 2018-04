Razzia bei mutmaßlichem Serienmörder - Einsatz von Spürhunden

Lüneburg Bei der Suche nach Hinweisen auf weitere Taten des mutmaßlichen Serienmörders setzt die Polizei in Lüneburg seit Montag auch Hunde ein. Die Tiere seien speziell ausgebildet, Veränderungen im Erdboden aufzuspüren, teilte ein Polizeisprecher mit. „Insgesamt sind vier der aus Kroatien stammenden Hunde im Einsatz“, so die Polizei. Die Arbeiten auf dem ehemaligen Grundstück des Friedhofsgärtners wurden am vergangenen Mittwoch begonnen und sollen noch bis mindestens Freitag andauern. In der Garage wurde im vergangenen September die vergrabene Leiche einer seit 1989 verschwundenen Frau gefunden.

