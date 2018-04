BGH-Entscheidung gegen Trio nach Gewaltexzess in Gronau

Hildesheim Der Bundesgerichtshof hat lange Haftstrafen gegen ein Trio bestätigt, das einen Bekannten in Gronau bei Hildesheim tagelang körperlich und sexuell misshandelt hat. Die Revisionen der Angeklagten habe der BGH in allen drei Fällen als unbegründet verworfen, teilte das Landgericht Hildesheim mit. Die Entscheidung ist somit rechtskräftig. Die Angeklagten hatten 2016 ihren Bekannten in einer Wohnung zwei Tage lang massiv körperlich und sexuell misshandelt. dpa