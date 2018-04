17-Jähriger gesteht in U-Haft Messerattacke in Burgwedel

Hannover Der nach einem Messerangriff in Burgwedel inhaftierte Jugendliche hat die Attacke auf die 24 Jahre alte Frau gestanden. „Er hat gesagt, dass er zugestochen hat“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Dienstag. Derzeit wird der 17-jährige Syrer psychiatrisch untersucht. Dies werde vorsorglich gemacht, sagte der Sprecher. Der Verteidiger des Mannes habe Hinweise in die Richtung gegeben. Dem jungen Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am 24. März eine 24-Jährige nach einem Streit im Supermarkt niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben.