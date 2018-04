Unbekannter steckt 10000 Euro in Spendenstock im Hildesheimer Dom

Hildesheim Die beiden Umschläge mit je 5000 Euro wurden in einer Stehle gefunden, in der Geld für den Erhalt des Doms gesammelt wird.

Eine Spende von 10 000 Euro hat ein Unbekannter in einen Opferstock im Hildesheimer Dom gelegt. Die beiden Umschläge mit je 5000 Euro seien in einer Stehle gefunden worden, mit der Geld für den Erhalt des Doms gesammelt wird, teilte das Bistum am Dienstag mit. „Dass jemand auf diese Art und Weise spendet, ist völlig ungewöhnlich“, sagte Weihbischof Heinz-Günter Bongartz, der als Domdechant Hausherr des Doms ist. „Wir freuen uns sehr über diese außerordentliche Unterstützung und danken dem anonymen Spender ganz herzlich.“ Über die Verwendung des Geldes berät das Domkapitel in den kommenden Wochen.

In eine fünfjährige Sanierung des Hildesheimer Doms, die 2014 abgeschlossen wurde, flossen mehr als 43 Millionen Euro. In einem Brief an die 300 000 katholischen Haushalte im Bistum hatte der damalige Bischof Norbert Trelle um Spenden gebeten. 7000 Menschen reagierten und spendeten 290 000 Euro. dpa