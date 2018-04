Hannover Niedersachsens FDP möchte ihre Strukturen ändern und künftig auch solche Menschen in politische Prozesse einbeziehen, die sich bislang wenig in Parteien engagieren. Über einen entsprechenden Leitantrag wollen die Liberalen auf ihrem Parteitag an diesem Wochenende abstimmen, sagte Landesparteichef Stefan Birkner am Donnerstag. „Wir wollen uns inhaltlich weiterentwickeln, um im Land breiter als Gesprächspartner und Problemlöser wahrgenommen zu werden“, heißt es in dem Papier. dpa

