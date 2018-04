Belästigung im Zug: Polizei stellt 50-Jährigen

Wolfenbüttel Bundespolizisten haben Dienstagvormittag einen Mann (50) gestellt, der in der vorigen Woche mehrfach Mädchen im Zug zwischen Wolfenbüttel und Dettum belästigt haben soll. Zwei 13-Jährige hatten sich an die Polizei in Wolfenbüttel gewandt und mitgeteilt, dass sie erneut belästigt wurden. Am Dienstag...