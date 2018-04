Derby-Attacke mit Kuhfuß auf Beamten: Polizei sucht diesen Mann

Zur Suche nach einem Fußball-Fan hat die Ermittlungsgruppe "Ball" nun ein Video und ein Foto veröffentlicht. Der Mann hatte mit einem Kuhfuß gezielt auf einen Polizisten eingeschlagen. Die Staatsanwaltschaft wertet diese Attacke als versuchtes Tötungsdelikt.

Vor dem Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am Karsamstag 2017 hatten Braunschweiger Anhänger den Süd-West-Eingang des Stadions in Hannover aufgehebelt. Über 200 Personen stürmten daraufhin den Eingang. Als die Polizei versuchte, die Menschenmaßen aufzuhalten, schlug der unbekannte Mann laut Polizeiangaben gezielt mit der Spitze eines Kuhfußes auf den Kopf eines 30-jährigen Polizisten der Göttinger Bereitschaftspolizei. Der Beamte blieb nur aufgrund seines Schutzhelms unverletzt.

Von den 266 Braunschweigern, die am Sturm des Eingangs beteiligt waren, konnte die Polizei 178 identifizieren - der Gesuchte war allerdings nicht dabei.

Bei der Nachbereitung des Einsatzes aber stießen die Ermittler auf eine Videosequenz, in der der Täter klar zu erkennen ist, berichtet die Polizei weiter. "Wir suchen den Täter grundsätzlich in den Reihen der Anhänger von Eintracht Braunschweig. Wir erhoffen uns jedoch durch die Veröffentlichung auch Hinweise aus dem Umfeld des Gesuchten, ob dies nun von Nachbarn, Arbeitskollegen oder Bekannten ist", so Bernd Gründel, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Hannover.

Um den Mann zu finden hat die Polizei nicht nur eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt - sie setzt zudem erstmals im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt auf das Business-Keeper-Monitoring-System (BKMS), das nach angaben der Beamten Hinwiese absolut anonym erfasst.

Das BKMS erreichen Sie hier. Überdies Nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hannover Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 1095555 entgegen. red