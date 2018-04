Grüne: Landesregierung hat sich bei gebührenloser Kita verrechnet

Die rot-schwarze Landesregierung hat sich nach Ansicht der Grünen bei der geplanten Einführung der beitragsfreien Kita verkalkuliert. „In den Verhandlungen mit den Kommunen wird das Land noch mehr Geld drauflegen müssen, und am Schluss werden die Kosten doppelt so hoch liegen wie ursprünglich gedacht“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel am Mittwoch im Landtag. Die Reform des Kita-Gesetzes werde so teuer, dass für qualitative Verbesserungen kein Geld mehr bleibe.

Das neue Gesetz sieht vor, dass ab August alle drei Jahre des Kita-Besuchs für die Eltern kostenfrei sein sollen. Bislang war in Niedersachsen nur das dritte Kita-Jahr gebührenfrei. Viele Kommunen fürchten aber erhebliche Mehrausgaben; der Städte- und Gemeindebund verlangt die Einrichtung eines Härtefallfonds. Als Kompensation für den Wegfall der Elterngebühren hat das Land für das laufende Jahr 109 Millionen Euro und im kommenden Jahr 270 Millionen veranschlagt. dpa