Wohnungsbrand in Delmenhorst nach Gewitter

Delmenhorst Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag nach einem Gewitter der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Die beiden Bewohner hatten Rauchgeruch wahrgenommen und sich rechtzeitig nach draußen ins Freie begeben. Durch das Feuer und den Löschwassereinsatz ist das Wohnhaus derzeit unbewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Ermittlungen der Polizei dauert an. red