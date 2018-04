Leer Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist in Leer mit seiner Maschine gegen mehrere Verkehrsschilder geprallt und ums Leben gekommen. In einer Linkskurve war er mit seinem Motorrad aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei nach dem Unfall am Sonntagabend mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit den Schildern landete er in einem Graben. Der Mann starb noch am Unfallort.dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder