Maikäfer fliegen früh - aber keine Gefahr für Niedersachsen

Ein Feld-Maikäfer sitzt auf einem Blatt. Anders als die Wald-Maikäfer richten sie keine Freßschäden an Bäumen an. In Niedersachsen sind die Feld-Maikäfer verbreitet. Baumschäden sind nicht zu erwarten. Symbolbild: Holger Hollemann/dpa Foto: dpa/Holger Hollemann

Göttingen In Niedersachsen haben die Maikäfer vielerorts ihren Flug begonnen. So auch in Wolfsburg. Die Gefahr des Kahlfraßes an Bäumen besteht aber nicht.

Angesichts der sommerlichen Temperaturen haben die Maikäfer vielerorts in Niedersachsen ihren Flug bereits im April begonnen. Es gebe schon zahlreiche Maikäfer-Meldungen, unter anderem aus Göttingen, Holzminden und Wolfsburg, sagte Ulrich Thüre vom Naturschutzbund Nabu.

Anders als in süddeutschen Bundesländern müssten Waldbesitzer in Niedersachsen aber keinen Kahlfraß an Bäumen fürchten, sagte Rainer Hurling von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen. Im südlichen Hessen oder in Baden-Württemberg sei es der Wald-Maikäfer, der zum Teil große Schäden anrichte, sagte Hurling. Hierzulande gebe es nur den Feld-Maikäfer.

Die Engerlinge des Feld-Maikäfers könnten Probleme an Grünflächen oder in der Landwirtschaft verursachen, sagte der Forst-Experte. „In Niedersachsen gibt es derzeit aber keine größeren Vorkommen.“ Das bestätigt auch Thomas Brand von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Deshalb gebe es allenfalls geringe, lokal begrenzte Schäden, die von den Engerlingen der Maikäfer vor allem an Grasflächen verursacht würden. dpa