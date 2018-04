In Niedersachsen sind rund ein Fünftel aller Kreisstraßen kaputt. Archivfoto: Christoph Schmidt/dpa Foto: Christoph Schmidt/dpa

Der Landkreis Goslar landet in Niedersachsen auf Rang Zwei. Dort sind 64 Prozent der Straßen sanierungsbedürftig.

Ein Fünftel aller Kreisstraßen in Niedersachen sind kaputt

Rund ein Fünftel aller Kreisstraßen in Niedersachsen sind sanierungsbedürftig. Das ergab eine Recherche des NDR-Politikmagazins „Panorama 3“. Spitzenreiter ist der Landkreis Stade. Dort sind 76 Prozent der Straßen in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Platz Zwei belegte der Landkreise Goslar mit 64 Prozent, gefolgt von Friesland. Die besten Straßen weise der Heidekreis mit fünf Prozent sanierungsbedürftiger Strecken auf.

Die Prüfung von Straßen erfolgt mittels einer regelmäßigen Zustandserfassung und Bewertung. Bei diesem Verfahren werden die Straßen in fünf Kategorien eingeteilt, die von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ reichen. Bei Straßen, die als schlecht oder sehr schlecht beurteilt werden, sollten innerhalb kürzester Zeit Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Sechs Landkreise unter anderem Holzminden, Leer, Verden und Uelzen haben nach NDR-Informationen noch nie den Zustand ihrer Straßen erfasst. dpa/red