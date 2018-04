Fast 70 Prozent der Schulen in Niedersachsen bieten Ganztag an

Hannover Der Anteil der niedersächsischen Schulen, an denen Schüler ganztägig betreut werden, ist auf 69 Prozent gestiegen. Im vergangenen Schuljahr habe die Quote noch bei 65 Prozent gelegen, teilte das Kultusministerium am Dienstag in Hannover mit. Inzwischen bieten 1807 der 2638 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen eine Ganztagsbetreuung an. Gestiegen ist auch der Anteil an Schülern, die dieses Angebot nutzen. Derzeit nehmen 53,5 Prozent der Schüler an der Ganztagsbetreuung teil, im vorigen Schuljahr waren es 52,3 Prozent.dpa

