Polizei Lüneburg fasst Verdächtigen nach Übergriff auf 13-Jährige

Lüneburg Nach dem sexuellen Übergriff auf eine 13-Jährige in einem Park hat die Polizei in Lüneburg einen 21 Jahre alten Verdächtigen gefasst. Ermittelt werde wegen schweren sexuellen Missbrauchs, sagte ein Sprecher am Dienstag. Am Nachmittag kam der Mann allerdings vorerst wieder auf freien Fuß. Ein Richter sah nach Angaben des Polizeisprechers keine ausreichenden Haftgründe. Gründe für eine Untersuchungshaft sind in Deutschland unter anderem Flucht- und Verdunkelungs- und Wiederholungsgefahr.

Der Mann steht laut Polizei unter dringendem Tatverdacht, an dem betrunkenen und deshalb widerstandsunfähigen Mädchen in einem Park „sexuelle Handlungen“ ausgeführt zu haben. Nach den Ermittlungen hatten die 13-Jährige und eine gleichaltrige Freundin am frühen Samstagabend den 21-Jährigen und dessen 19-Jährigen Begleiter in Lüneburg kennengelernt. Die Polizei sucht ein unbekanntes Paar, das die Mädchen später nach Hause brachte. Die 13-Jährige wurde danach in ein Krankenhaus gebracht und dort untersucht. dpa