Gaffer behindern Rettungsarbeiten nach Unfall in Göttingen

Göttingen Gaffer haben bei einem Unfall mit fünf Verletzten in Göttingen die Arbeit von Polizei und Rettungskräften behindert. Ein 28 Jahre alter Autofahrer sei am Samstagabend beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und seine zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Den Angaben nach störten Gaffer die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen. Gegen einen Beteiligten sei ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet worden. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Ermittlungen bei etwa 20 000 Euro. dpa