Einbruch in Goslar behindert Mathe-Abi

Nach einem Einbruch in das Ratsgymnasium Goslar mussten Schulen im gesamten Bundesgebiet die Mathe-Klausuren für die Abiturprüfung am Mittwoch austauschen. Betroffen waren neben 400 Schulen mit 20 000 Schülern in Niedersachsen auch Schulen in sieben weiteren Bundesländern – darunter Bremen, Bayern,...