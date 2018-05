Eine Schelte für die AfD

Felix Klein, der erste Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, ist seit dem 1. Mai im Amt. Seinen ersten Auftritt hatte er am Donnerstag in Braunschweig. Klein will sich gegen Judenhass einsetzen. Anlass seines Besuchs war eine Ausstellungseröffnung in der Stadtbibliothek. Sie zeigt Dokumente von Juden aus dem Jahr 1938.Foto: Peter Sierigk