Lies: Keine Probleme für Stromversorgung nach Atomkraftwerk-Aus

Hannover Das Abschalten der letzten zwei Atomkraftwerke in Niedersachsen in 2021/22 wird laut Energieminister Lies keine Probleme für Stromversorgung bringen.

Sie sei durch Erneuerbare Energien und eine Zuhilfenahme fossiler Energieträger wie Gas und Kohle gewährleistet, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Niedersachsen will bis 2050 die installierte Windenergieleistung auf 20 Gigawatt verdoppeln und zu fast 100 Prozent auf Erneuerbare Energien umgestellt haben. „Das Ziel ist hochgesteckt, aber erreichbar.“ In Deutschland laufen noch sieben Atomkraftwerke, zwei davon in Niedersachsen. Das AKW Emsland in Lingen soll Ende 2022, Grohnde Ende 2021 vom Netz gehen. dpa