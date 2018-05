Goslar Ein Unwetter an Himmelfahrt hat in Goslar für kleinere Überschwemmungen gesorgt. Einige Straßen mussten am Donnerstag gesperrt werden, weil sie durch plötzlichen Starkregen überflutet wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehren pumpten das Wasser ab und reinigten die Fahrbahn von Schlamm. Bis am frühen Nachmittag seien alle zehn Straßen wieder frei gewesen. Größere Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder