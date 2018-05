Celle Der Prozeß gegen den mutmaßlichen Anführer der Terrormiliz in IS Deutschland, Abu Walaa, und vier weitere mutmaßliche Top- Islamisten wird fortgesetzt. Die Bundesanwaltschaft hat gegen die Männer Anklage erhoben, weil sie Freiwillige für den IS rekrutiert haben sollen. Ihnen wird Unterstützung bzw. Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Abu Walaa war Imam der Moschee des inzwischen verbotenen Vereins Deutscher Islamkreis Hildesheim. dpa

