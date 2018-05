Arbeitsloser darf nicht Hartz IV beziehen und Unterhalt zahlen

Wie das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in einem am Montag veröffentlichen Urteil entschieden hat, müssen Sozialbehörden keine Unterhaltszahlungen berücksichtigen. Einen gesetzlichen Anspruch auf Unterhalt hat man nur, wenn der Partner pro Monat mehr als 1100 Euro Einnahmen hat. (AZ: L 11 AS 1373/14)

Im konkreten Fall argumentierte der Kläger, er lebe von seiner Frau getrennt und habe freiwillig vereinbart, ihr jeden Monat 1000 Euro zu bezahlen. Zugleich kassierte er Hartz IV-Leistungen. Als er ab dem 60. Lebensjahr eine Betriebsrente erhielt, wollten die Behörden diese Summe als Einkommen von den Sozialleistungen des Mannes abziehen. Der wollte aber keine Kürzung der Leistungen und gab an, das Geld gebe er direkt als Unterhalt an seine Frau weiter. Die Behörden akzeptierten diese Argumentation nicht. Zu Recht, wie nun die Celler Richter entschieden.

Die Revision beim Bundessozialgericht wurde zugelassen zur Klärung der grundsätzlichen Frage, unter welchen Voraussetzungen Sozialbehörden und Gerichte gesetzliche Unterhaltspflichten überprüfen können. Allgemein gilt, dass Sozialgerichte und Sozialbehörden keine eigenständigen Ermittlungen zum Unterhaltsanspruch vornehmen. dpa