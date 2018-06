Ermittlung nach Bowlinghallen-Brand in Garbsen werden dauern

Die Ermittlungen nach dem Brand in einer Bowlinghalle in Garbsen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Experten würden nun nach Spuren in den Trümmern suchen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hannover. Dazu sei es am Sonntag auf dem 4500 Quadratmeter großen Areal bei Hannover noch zu heiß gewesen. Das Feuer hatte am Samstag die Bowlinghalle mit Tennisanlage und Indoorspielplatz zerstört.

Vier Menschen wurden leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer bei Schweißarbeiten auf dem Dach der Halle ausgebrochen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Bauarbeiter wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Die genaue Summe wird nach Angaben des Sprechers erst nach Ende der Ermittlungen feststehen. dpa