Grüne fordern Alternative zu Bundeswehr-Veranstaltung an Schulen

Die Grünen im niedersächsischen Landtag fordern, künftig Veranstaltungen der Bundeswehr an Schulen mit Informationsangeboten zu Friedensdiensten zu begleiten. „Dies könnte zum Beispiel die Vorstellung des Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienst sein“, sagte die arbeitspolitische Sprecherin der Grünen, Eva Viehoff, am Montag in Hannover. Die Grünen kritisierten auch das aus ihrer Sicht offensive Werben der Bundeswehr unter minderjährigen Schülern. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) müsse das Verfahren für solche Veranstaltungen in einem Erlass regeln, forderte Viehoff. dpa

