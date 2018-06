Innenausschuss befasst sich mit Rathausaffäre in Hannover

Der Innenausschuss des Landtags in Hannover befasst sich am Dienstag erstmals mit der Rathausaffäre in der Landeshauptstadt. Die FDP hat eine Unterrichtung über die Affäre beantragt, weil das Innenministerium als Kommunalaufsicht über die städtischen Abläufe wacht. Auslöser der Affäre war im vergangenen Herbst der Versuch des Kultur- und ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke, seiner Lebensgefährtin einen Job im Rathaus zuzuschanzen. Nach dem erfolglosen Versuch von Schostok, Härke rauszuwerfen, wurden Informationen über ein rechtswidriges Gehaltsplus für Schostoks

Büroleiter in politischen Kreisen gestreut. Dahinter könne Härke stecken, lautete der Verdacht.

Inzwischen hat die Stadt eingeräumt, dass der Büroleiter und ein weiterer Spitzenbeamter rechtswidrige Gehaltszulagen kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Härke. Am Montag schickte Schostok seinen Büroleiter wegen der laufenden Debatten und der erhobenen Vorwürfe in Urlaub. Härke soll suspendiert werden. dpa