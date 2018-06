Der Tatverdächtige: Die Polizei fahndet derzeit nach dem 57-Jährigen. Hinweise an 0511 109-5555.

Frau in Hannover auf offener Straße niedergestochen

Eine 35 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen in Hannover von einem Mann niedergestochen worden. Sie sei kurze Zeit später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Ein 57 Jahre alter Mann steht im Verdacht, der Frau mehrere Stichverletzungen zugefügt zu haben. „Erste Zeugenvernehmungen und ergänzende Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des 57 Jahre alten Verdächtigen“, teilte die Polizei weiter mit.

Sie ging zunächst von einem Beziehungsstreit als Hintergrund für die Tat aus. Der türkischstämmige Tatverdächtige war am frühen Abend im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen vermutet worden. Laut Polizei waren Anwohner auf den Streit zwischen den beiden aufmerksam geworden. Die Auseinandersetzung habe sich auf einem Gehweg an der Rumannstraße zugetragen.

Die Polizei fahndete am Abend nach dem Tatverdächtigen - zunächst ohne Erfolg. Der 57-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, 80 bis 85 Kilogramm schwer, von kräftiger Gestalt, hat kurze schwarze bis grau melierte Haare und hellbraune Augen. Er ist vermutlich mit einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. dpa