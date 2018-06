Ostfriesen fallen aus Sessellift – 80-Jähriger schwer verletzt

Aurich Zwei Mitglieder eine Reisegruppe aus Ostfriesland sind im Schwarzwald aus einer Sesselbahn gefallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 80-Jähriger einer anderen Urlauberin am Samstag in Baiersbronn beim Einsteigen helfen wollen, weil sie nicht schnell genug in den Sessel kam.

Beide schafften es dann aber nicht, den Sicherheitsriegel zu schließen. Sie stürzten aus zwei bis zweieinhalb Metern Höhe auf eine Wiese. Die Frau wurde leicht verletzt, der 80-Jährige verletzte sich schwer im Schulter- und Rückenbereich. Ein Mitarbeiter der Sesselbahn hatte demnach zwar den Notknopf gedrückt – die Bahn hatte sich da jedoch bereits bewegt. Mit der Sesselbahn erreichen Besucher den Stöckerkopf, von wo aus sie eine Aussicht über den Schwarzwald haben. Nach dpa-Informationen stammte die Gruppe aus dem Großraum Aurich. dpa