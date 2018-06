Mann in Magdeburg bei Streit mit Messer verletzt – Not-Operation

Magdeburg Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Magdeburger Innenstadt sind drei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger wurde mit einem Messer so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste, wie die Polizei mitteilte. Zudem erlitten eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Zum Geschehen gibt es laut Polizei widersprüchliche Angaben. Fest stehe nur, dass in der Nacht zu Sonntag eine vierköpfige Gruppe auf zwei 21 und 41 Jahre alte Männer stieß und dass der Streit eskalierte.

Die beiden stehen im Verdacht, die andere Gruppe angegriffen zu haben. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auch gegen den schwer verletzten 41-Jährigen wird ermittelt. Der genaue Hergang der Tat müsse noch geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin. dpa