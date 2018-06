Die gefundene Leiche bei Hannover ist vermutlich eine 16-Jährige

Polizeibeamte sichern Spuren nach dem Fund einer Frauenleiche. Passanten haben hier am Sonntagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt. Foto: Peter Steffen/dpa

Bei der in Barsinghausen bei Hannover entdeckten Leiche handelt es sich nach Angaben der Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit um eine 16-Jährige. Man gehe nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Opfer um eine Jugendliche aus der Nachbarschaft handele, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Zunächst hatte die „Hannoversche Allgemeine“ darüber berichtet.

Passanten hatten die Tote in der Nähe der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannte gewaltsam ums Leben gekommen ist, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. dpa